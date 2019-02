Die Rocket-Job-Preisträger wurden jetzt beim Neujahrsempfang des Wirtschaftsforums Sinsheim ausgezeichnet. In der Sparkasse Kraichgau stellte der Vorsitzende Dr. Thorsten Seeker das Projekt als Besonderheit vor, das auch als eine Art virtuelle Visitenkarte vieler Mitgliedsbetriebe des Wirtschaftsforums verstanden werden kann und auf sympathische Art und Weise ein Stück von deren Unternehmenskultur zeigt.

Viele junge Leute hatten sich unter die Wirtschaftsvertreter gemischt - die Preisträger des Wettbewerbs: Bei der Preisverleihung übergab Thorsten Seeker den ersten Preis in Höhe von 1000 Euro, den die Sparkasse Kraichgau und die Volksbank Kraichgau zur Verfügung gestellt haben, an die Auszubildenden der Sinsheimer Firma Engel Formenbau und Spritzguss GmbH. Der zweite Preis in Höhe von 500 Euro, gesponsert vom Wirtschaftsforum, ging an die Azubis der Stadtverwaltung Sinsheim. Den dritten Preis, eine Brauereiparty bei der Heidelberger Brauerei, gesponsert von Brauereichef Michael Mack, erhielt das Azubi-Team der Volksbank. (tk)