Teilnehmer des RNZ-Gewinnspiels erlebten einen tollen Abend

Die fünf Gewinner der von der RNZ verlosten Eintrittskarten zur fünften Tribute-Night der Meckesheimer Feuerwehr mit der Bon-Jovi-Gruppe "Bounce" in der Auwiesenhalle (siehe Artikel rechts) zeigten sich am Samstagabend restlos von der Atmosphäre und dem energiegeladenen Auftritt der Musiker begeistert. Aus der ganzen Region reisten sie an, um die musikalische Gruppe zu erleben, die mit eigener Note und viel Liebe zum Detail originalgetreue Sounds und Arrangements aus dem riesigen Repertoire schürfte und diese mit typischen Bon-Jovi-Posen auf die Bühne brachte.

In der Pause trafen sich die glücklichen Freikartengewinner mit der RNZ, um über die Welthits, die Rockgeschichte schrieben, zu plaudern. Tatjana Mächler aus Lobbach war zusammen mit ihrer Tochter Ronja nach Meckesheim gekommen. "Von Partys und Dorffesten" kennt der Sprössling die meisten Rocksongs wie "Unbreakable" oder "You give love a bad Name", während ihre Mutter die Vielfalt der Lieder hervorhob.

Susanne Wirtherle aus Bammental präsentierte sich noch ganz unter Strom, als sie die Kraft des Gehörten nochmals Revue passieren ließ und sich riesig darauf freute, beim späteren Welthit "Livin’ on a prayer" dann "ganz abgehen" zu können. Sie wäre übrigens auf alle Fälle "die paar Meter" in die fast benachbarte Elsenztalgemeinde gekommen, da sie in der Vergangenheit schon Geschmack an solchen Veranstaltungen der Feuerwehr in Meckesheim gefunden hat.

"Eher nicht", antwortete Rose Steu-bing dagegen auf jene Frage. Sie nahm das Losglück zusammen mit ihrem Mann Hans Jürgen allerdings "liebend gerne" an, zumal sie beide als eingefleischte Volleyballer aus Eppelheim die Auwiesenhalle im Gegensatz zu anderen Spielstätten überhaupt nicht kannten. "Das Gebäude hat aber richtig Charme", bemerkte der begleitende Ehemann und kam genauso wie seine Frau über das Liedgut Bon Jovis ins Schwärmen.

"Die Musik hält einfach jung", bemerkte Andreas Ipolt, der seine Frau Sabine nicht lange überreden musste, mit ihm "über den Berg hinweg" von Leimen aus in den Kraichgau zu fahren. Er hielt gerade die Gitarrenpassagen wie bei "Dry county" für genial, als Jens Rösel auf seinem Richie-Sambora-Modell diese fast sehnsuchtsvollen Töne hervorzauberte und dabei stark an den einstigen gleichnamigen Bon-Jovi-Gitarristen erinnerte.

"Sie sind wirklich an dem Original messbar", suchte die Fünfte im Bunde, Laura Lüttig aus Heiligkreuzsteinach, vergeblich das berühmte Haar in der Suppe, als sie auf die Authentizität zu sprechen kam, die sie gar wie ihren 40-jährigen Sohn Bastian zum Mitsingen animierte. "Das ist Nostalgie pur", meinte die eloquente Einwohnerin des Erholungsortes und lobte dabei die "superguten" und unnachahmlichen Balladen, bei denen nahezu jeder Musikliebhaber so richtig dahinschmelze.

Damit gehörten die fünf RNZ-Gewinner jeweils mit ihrer Begleitung zu dem immer größer werdenden Kreis an Fans, die mitunter lange Fahrten auf sich nehmen, um die spektakulären Auftritte von "Bounce" zu erleben. Man erkannte jene schon alleine daran, dass sie ein Original-T-Shirt trugen, das die Besucher ebenfalls in den verschiedensten Farben neben Tassen und offiziellen Gitarren-Plektren an einem Merchandising-Stand käuflich erwerben konnten. Am Sonntag führte übrigens der Weg des Ensembles in die Stadthalle nach Eberbach, bevor es in diesem Monat noch nach Solingen, Erlenbach, Frankfurt und Bonn geht. (ths)