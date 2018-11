Zitate von Nike Wagner

"Wir wurden nicht erzogen, sondern frei gelassen".

"Wir sind alle familiengeschädigt".

"Meine Großmutter Winifred war ein Herrenreiter-Typus".

"Die Wagners waren und sind auch nicht besser als der Rest der deutschen Gesellschaft".

"Die Villa Wahnfried war kein Hort des politischen Widerstands".

"Da sehen Sie mal, was man als Kind für ein Zeug aufschnappt und gar nicht um die Bedeutung weiß" (Antwort, als Klaus Welzel sie damit konfrontierte, dass ihr Plüschhase "Vorkämpfer Adolf Hitlers" und der selbstgeschnitzte Speer "V2" hieß).

"Meine Generation ist erst relativ spät aufgewacht" (über die späte Aufarbeitung der Nazi-Zeit).

"Ich hatte Glück, ich kam rechtzeitig in gute Gesellschaft, in die Gesellschaft von jüdischen Musikern. " (auf die Frage, ob es für sie eine Befreiung war, Bayreuth zu verlassen).

"Ich verehre Karl Kraus nach wie vor, und auch seine antifeministischen Sprüche muss man im Kontext seiner Frauenverehrung sehen. Es ging ihm immer um die Selbstbestimmung des Individuums - auch Frauen sollten über ihre Körper bestimmen dürfen, und sei´s in der Prostitution".

"Für mich ist Siegmund Freud unter anderem auch ein ganz großer Kulturtheoretiker. Mit seinem psychoanalytischen Instrumentarium lässt sich ja nicht nur familiäres Geschehen verstehen. Es dient auch als Erklärungsmuster für Aggressionen und Kriege." (auf die Frage, inwieweit sie die Psychoanalyse als Handwerkszeug in ihrem viel beachtete Buch "Wagner - Theater" heranzog).

"Wir reden über Menschenrechte. Beethoven hat Menschenrechte komponiert".

"Ich habe hier einen wunderbaren Protektor, nämlich Dr. Dr. Peter Volz. Der sagt immer zu mir, Du gehörst nach Heidelberg. Und tatsächlich treffe ich hier auf ein wunderbares Publikum und es ist die universitäre Luft hier, die mir sehr behagt".

(Auf die Frage, warum sie sich in Heidelberg so intensiv engagiert. Sie gehört dem Kuratorium des "Heidelberger Frühlings" an, ist Honorarprofessorin an der Pädagogischen Hochschule, hat eine enge Verbindung zum Kurpfälzischen Museum. Anm. d.Red.: Nike Wagner und Peter Volz kennen sich seit 2009. Damals bat Volz in seiner Eigenschaft als Vorsitzende des Freundeskreises des Kurpfälzischen Museums die Literaturwissenschaftlerin den Festvortrag zum Museumsabend zu halten. Nike Wagner kam und verliebte sich in die Stadt. Mit Volz ist sie seit dieser Zeit befreundet).