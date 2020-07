> Die Rewe-Gruppe ist ein international tätiges Unternehmen mit Sitz in Köln. Ihre Geschichte reicht bis in das Jahr 1927 zurück. Nach dem Zweiten Weltkrieg entstand aus dem genossenschaftlichen Einkaufsverband einer der größten Handelskonzerne Deutschlands. Rewe ist genossenschaftlich organisiert und besteht aus zwei Teilkonzernen. Ihre internationalen Geschäfte sind unter dem Dach von Rewe gebündelt. Zu den Vertriebslinien gehören insgesamt acht Säulen, darunter auch der Discounter Penny. Der Umsatz der Gruppe, die über 360.000 Mitarbeiter beschäftigt, belief sich im Vorjahr auf rund 63 Milliarden Euro.

Penny betreibt in Deutschland und sechs weiteren Ländern Filialen. Keimzelle des Unternehmens ist die 1973 gegründete Vertriebslinie der Leibbrand-Gruppe, die seit 1989 vollständig zu Rewe gehört. Penny hat in Deutschland insgesamt weit über 2000 Filialen, die in den vergangenen Jahren umfassend modernisiert wurden. Mitte August 2020 wird in Kronau in Autobahnnähe ein neues Zentrallager auf einer Fläche von 50.000 Quadratmeter in Betrieb gehen, das die Penny-Märkte im Südwesten mit Gütern des täglichen Lebens versorgt. Verwaltung und Logistik folgen. Rund 450 neue Arbeitsplätze werden an der Autobahn A 5 im Kronauer Gewerbegebiet "A5 Quartier" entstehen.