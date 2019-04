Im Oktober startete der DLRG-Bundesverband die Petition "Rettet die Bäder". Das Ziel von 50.000 Unterschriften wurde bereits im Februar erreicht. Nun soll die Petition an den Petitionsausschuss des Bundestages weitergereicht werden. Die Begründung der Petition: lange Wartezeiten für Schwimmkurse, Sanierungsstaus, zurückgehende Ausbildungsangebote und Schwimmbadschließungen. Daraus resultiert, dass immer weniger Menschen schwimmen lernen und die Zahl der Ertrinkenden somit stetig steigt. Der Auftrag an die Politik ist nun, eine Gesellschaft mit der Aufgabe, die Bädersanierung zu koordinieren, zu gründen. Dies soll in einem Zeitraum von zehn Jahren geschehen. Die benötigten 14 Milliarden Euro sollen von Bund, Ländern und Kommunen getragen werden.