> Das Requiem zum 4. Dezember habe man mit "allergrößtem Bedauern und tieftraurig" absagen müssen, beschreibt es Claudia Happel. Damit wird an diesem Jahrestag zum Gedenken an die Zerstörung Heilbronns am 4. Dezember 1944 das erste Mal seit 1946 kein Requiem in der Kilianskirche stattfinden. Wie die Vorsitzendes des Philharmonischen Chores Heilbronn weiter sagte, machen die neuesten Vorschriften des Landes zur Corona-Lage, etwa "Singen mit Maske", eine Aufführung nicht mehr möglich. Der Philharmonische Chor, der seit vielen Jahren dieses Gedenkkonzert bestreitet, hatte geplant, Verdis "Messa da Requiem" mit 60 Sängern aufzuführen. Neben dem öffentlichem Gedenken für die 6500 Toten des Luftangriffs auf die Stadt am 4. Dezember am Ehrenfriedhof war und ist das Konzert in der Kilianskirche ein fester Bestandteil der Erinnerung an den Schicksalstag der Stadt, von der Heilbronner Bevölkerung stets mit großer Teil- und Anteilnahme begleitet. (bfk)