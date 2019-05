Die jüngste Kandidatin

Dossenheim. (cm) 18 Jahre und 32 Tage: So jung ist Tamara Ridinger am 26. Mai, dem Tag der Kommunalwahl. Die Dossenheimerin ist damit die jüngste Gemeinderatskandidatin der Region rund um Heidelberg. Sie will für die Freien Wähler in den Gemeinderat einziehen.

Der Name Ridinger ist in der Kommunalpolitik der Gemeinde nicht unbekannt - Tamaras Vater Holger ist Vorsitzender der Freien Wähler und kandidiert ebenfalls. "Ich will mich schon länger einbringen", sagt sie. Die 18-Jährige liebäugelte mit einer Kandidatur für den Jugendgemeinderat. Doch als klar war, dass sie auch für den "richtigen" Gemeinderat kandidieren kann, entschloss sie sich dazu. Nun steht sie bei den Freien Wählern auf Platz 18 von 22. "Meine Eltern finden es gut", erzählt sie. "Sie hätten aber auch nichts dagegen, wenn ich für eine andere Partei kandidieren würde." Doch bei den Freien Wählern fühle sie sich wohl, sagt die Schülerin, die in Schriesheim aufs Gymnasium geht. Nach diesem Schuljahr wechselt sie aber auf die Heidelberger F+U-Schule, wo sie in zwei Jahren Abi machen möchte. Später will sie einmal im sozialen Bereich arbeiten. In ihrer Freizeit tanzt und zeichnet die junge Frau gerne.

"Ich kandidiere auch, damit sich auch jüngere Leute für Kommunalpolitik interessieren", sagt Ridinger. Sollte sie gewählt werden, will die 18-Jährige der Jugend eine Stimme geben. So sind ihr Treffpunkte für Jugendliche wichtig - zum Beispiel auf einem schöneren Rathausplatz. "Bisher treffen sie sich meist auf Schulhöfen", sagt sie. Außerdem möchte sie, dass Dossenheim trotz vieler Neubauten grün bleibt.

"Meine Freunde finden es witzig, dass ich kandidiere", verrät die 18-Jährige. "Sie hätten das nämlich nicht erwartet." Ihre Chancen auf einen Platz im Gemeinderat sieht sie eher gering. Doch wer weiß?