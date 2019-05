Die älteste Kandidatin

Eppelheim. (aham) Sie ist 93 und stellt sich für den Eppelheimer Gemeinderat zur Wahl: Eleonore Döhner ist nicht nur die älteste Kandidatin von Eppelheim, sondern im gesamten Heidelberger Umland. "Ich dachte mir schon, dass ich zu den Älteren gehöre", sagt sie im Gespräch mit der RNZ. "Aber ich war mir nicht bewusst, dass ich die Älteste bin."

Die gebürtige Heidelbergerin tritt für die Eppelheimer FDP an, die mit einem Schnitt von 63,9 Jahren auch die älteste Liste rund um Heidelberg ist. Ihr Alter schreckt Döhner nicht ab: "Ich fühle mich noch fit", sagt die Witwe. Als der örtliche FDP-Vorsitzende sie gefragt habe, ob sie kandidiere, sei das "selbstverständlich" für sie gewesen. "Ich bin seit 46 Jahren in der FDP", erzählt sie. "Länger als der Lindner." Genau genommen war sie schon FDP-Mitglied, bevor der aktuelle Bundesvorsitzende Christian Lindner überhaupt geboren wurde. Anders als dieser strebt Döhner aber eigentlich gar keine politische Karriere an. Sie gibt zu: "Ich gebe meinen Namen her - aber mit Freuden." Wie schon einmal bei der Kommunalwahl 2015. "Da habe ich 200 Stimmen bekommen", sagt die frühere Lehrerin. Und was, wenn sie dieses Mal ein Mandat erhalten sollte? "Dann mach ich’s", sagt Döhner selbstbewusst. "Dann arbeite ich mich eben ein." Ihrer Ansicht nach gehört besonders am Verkehr in Eppelheim etwas getan: "Die Hauptstraße sollte weniger gefährlich sein", meint sie.

Ihr Umfeld ist übrigens geteilter Meinung über ihre Kandidatur: "Unpassend" fände es der Altenverein ihrer Haushaltshilfe, "unmöglich" fände es einer ihrer Söhne, die anderen beiden seien aber "ein klein wenig stolz", berichtet Döhner. Und auf der Straße sei sie von einer Seniorin angesprochen worden: Diese fand es "ganz wunderbar", berichtet Döhner.