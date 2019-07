> Der Recyclinghof am Oftersheimer Weg befindet sich auf dem Gelände einer ehemaligen Kiesgrube. Betrieben wird er von den Heidelberger Diensten und hieß in den 1980er Jahren Altstoffsammelstelle. Zuvor war er als Materiallagerplatz der Stadt auch Zentralsammelstelle für Kleinsperrmüll. Vor dieser Nutzung wurde die Kiesgrube als Kehrichtplatz genutzt und zwischen "1955 und 1981 überwiegend mit Hausmüll, Erdaushub und Bauschutt verfüllt", so ein Stadtsprecher. Kirchheimer erinnern sich, dass dort zum Beispiel die alten Pflastersteine der Rohrbacher Straße entsorgt wurden.

Die Heidelberger Dienste betreiben auf dem Gelände auch eine Möbelhalle. Als diese 2015 erneuert wurde, musste vorher eigens ein spezielles Fundament gegossen werden, weil der Boden sonst keine ausreichende Tragfähigkeit gehabt hätte. In den 1990er Jahren gab es auf dem Areal eine Altlastenerkundung: "Die Ablagerungshöhe im Boden ist zwischen sechs und 14 Metern hoch. Von der Altablagerung geht keine akute Umweltgefährdung aus", so der Sprecher der Stadt. (tt)