«Deutschland gleicht beim Thema Nichtraucherschutz einem Flickenteppich», kritisiert Baden-Württembergs Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne). Während in Bayern zum Beispiel ein striktes Rauchverbot gilt, gibt es noch Ausnahmen in Baden-Württemberg. Im Südwesten müssen Gaststätten rauchfrei sein, sie können aber abgeschlossene Raucherräume einrichten. Rauchen in Einraumkneipen ist erlaubt, wenn der Gastraum nicht größer als 75 Quadratmeter ist und keine zubereiteten Speisen angeboten werden. In Diskotheken darf nur in vollständig abgetrennten Nebenräumen ohne Tanzfläche gequalmt werden, wenn sie nicht von Jugendlichen besucht werden. Das Rauchen in Festzelten ist erlaubt. (dpa-lsw)