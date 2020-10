Die indiskreten 13 Fragen

1Erinnern Sie sich noch an Ihren ersten Tag als Bürgermeister?

Ja, es war kalt. Es war der 14. Januar 2004, und wir haben uns frühmorgens mit Verwaltung und Bauhof sowie dem Bürgermeisterstellvertreter Reinhard Münch am Bürgermeisterbaum vor dem Rathaus versammelt und einen kleinen Umtrunk genossen. Der weitere Tag war ein freundliches Kennenlernen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Rathaus und Bauhof.

Und ich war noch etwas müde, denn die Verabschiedung meines Vorgängers Wilhelm Schwender und meine Einführung haben am Abend zuvor in der Odenwaldhalle stattgefunden. Der offizielle Teil ging bis 23.30 Uhr. Wie lange der inoffizielle Teil ging, weiß ich nicht mehr.

2 Welchen Beruf außer Bürgermeister könnten sie sich noch vorstellen?

Vieles könnte ich mir vorstellen, u. a. Biologe, denn das habe ich studiert. Oder Stadtentwickler. Das habe ich über zehn Jahre beruflich betrieben.

3Beschreiben Sie Ihre Gemeinde in drei Schlagwörtern?

Aufgeschlossen, lebens- und liebenswert.

4Und sich selbst mit drei Eigenschaften:

Offen, engagiert, Menschenfreund.

5Drei Lieblingssongs?

"The Sound of Silence" und "The Boxer" von Simon and Garfunkel. "I Don’t Know How to Love Him", Arie von Maria Magdalena in der Rockoper "Jesus Christ Superstar", Musik von Andrew Lloyd Webber.

6Worüber können Sie lachen?

Über alles Mögliche. Ich liebe Satire.

7Und was finden Sie zum Weinen?

Unnötiger Ärger und sich gegenseitig das Leben schwer zu machen!

8 Wovor haben Sie Angst?

Konkret vor nichts, auch nicht vor dem Mudauer Wolf. Aber Gedanken muss man sich machen um die wirtschaftliche Zukunft unserer Betriebe und die unserer Bevölkerung in der Region, in Deutschland und Europa nach Corona bzw. mit Corona. Die politischen Probleme weltweit dürfen nicht eskalieren. Die Entwicklung des Klimas und die Auswirkungen desselben auf unser Leben geben Anlass zu großer Sorge.

9Ihre größte Leidenschaft?

Um die Ecke denken. Siehe Rätsel im "Zeit Magazin". Sport in vielen Variationen: Skifahren, Radfahren (Mountainbike, Rennrad), Laufen, Bumerangwerfen ... Mich in der Natur aufhalten.

10 Und Ihre größte Schwäche?

Das müssen andere beurteilen.

11Mit wem würden Sie gerne mal einen Kaffee oder ein Bier trinken?

Mit Hansi Flick, um mit ihm über den Champions-League-Sieger FC Bayern München zu reden, dessen Ursprung ja nach Meinung der Süddeutschen Zeitung vom August 2020 in Mudau im Odenwald liegt.

12Was bedeutet für Sie Glück?

Gesundheit und Zufriedenheit in der Familie. Und im Beruflichen jeden Tag gerne zur Arbeit zu gehen und mit Menschen zu tun zu haben.

13Gibt es so etwas wie ein Lebensmotto für Sie?

Leben und leben lassen. Nicht verzagen, auch wenn die Lage mal aussichtslos erscheint. Ruhe bewahren auch in kritischen Situationen.