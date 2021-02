> Das Gasthaus "Zum Neckartal" in der Rainbach existierte seit dem Jahr 1759. Damals heiratete mit Simon Waibel ein Gardist der Dilsberger Besatzung eine hübsche Rainbacherin. Der Name Waibel war seither und bis in die 1990er Jahre mit der Gaststätte verbunden. Am Lokal legten Neckarkähne an, hier existierte zeitweise eine Zollstation und es wurden Ziegel verladen. Auch Jäger und Treiber der Hofjagden kehrten gerne dort ein. Die Schiffsreiter der Treidelkähne machten Station, wechselten die Pferde und stärkten sich im Lokal. Später beherrschten die Flößer aus dem Odenwald das Bild. Im Gästebuch finden sich Namen aus aller Welt wie zum Beispiel Journalist Peter Scholl-Latour, Minister Gerhard Weiser, Schauspieler Peter Ustinov, Sänger Roberto Blanco und der Automobilpionier Henry Ford. Auch der frühere Bundeskanzler Helmut Kohl hat hier gerne gespeist und brachte im Jahr 1986 einmal den französischen Staatspräsidenten François Mitterand mit. 2014 endete die Geschichte des Lokals vorerst, als das Ehepaar Stalinger nach über 20 Jahren als Pächter aufhörte. Ein Nachfolger fand sich nicht. cm