Die Raiffeisen Privatbank Wiesloch-Baiertal hat ihren Ursprung in dem 1898 gegründeten landwirtschaftlichen Lagerhaus-, Vorschuss- und Kreditverein. Damals hatte der Verein 56 Mitglieder. Nach dem Zweiten Weltkrieg wird die Bank als Spar- und Darlehenskasse eGmbH geführt. Vorstand und Aufsichtsrat beschließen 1970 den Bau eines zeitgemäßen Lagerhauses. Die alte Gaststätte "Zur Linde" wird dafür abgerissen. 1972 kommt es zur Fusion mit der Spar- und Darlehenskasse Horrenberg sowie der Raiffeisenkasse Balzfeld. Von nun an firmiert die Bank unter Raiffeisenbank eG Wiesloch-Baiertal. Um für die Zukunft gerüstet zu sein, muss die Bank ein weiteres Mal expandieren. Dafür sucht man ein neues Grundstück in zentraler Lage. 1995 erhält die Filiale in Horrenberg einen Geldausgabeautomaten. So ist auch hier die Bargeldversorgung rund um die Uhr gewährleistet. In Baiertal finden weitere Baumaßnahmen statt: Das Lagerhausgebäude wird erweitert, 1997 eröffnet Schlecker dort einen Drogeriemarkt. 2009 erhält die Bank ihren heutigen Namen: Raiffeisen-Privatbank. tt