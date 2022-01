> Rainer Hofmeyer wurde 1947 in Eberbach geboren. In Heidelberg studierte er Rechtswissenschaften, während des Studiums war er im uniformierten Polizei-Streifendienst tätig. Zudem war er redaktioneller Mitarbeiter bei der Rhein-Neckar-Zeitung sowie Hörfunk-Korrespondent für das Studio Heidelberg-Mannheim des Süddeutschen Rundfunks; ehrenamtlich engagierte er sich als Stadtrat in Eberbach. Von 1973 bis 2007 arbeitete er im höheren Kriminaldienst beim Bundeskriminalamt (BKA), parallel studierte er an der Polizei-Führungsakademie Münster. In den 1980er Jahren leitete Hofmeyer mehrere Sonderkommissionen zur RAF in Heidelberg. Später war er Stabsleiter in der Abteilung Terrorismusbekämpfung und Leiter des BKA-Stabs. Am Einsatz gegen Mitglieder der RAF in Bad Kleinen 1993 war er als Polizeiführer beteiligt – dabei wurde ein GSG 9-Beamter vom RAF-Terroristen Wolfgang Grams erschossen. Später leitete Hofmeyer das Kriminalistische Institut des BKA und wurde Abteilungsleiter im Zentralen Kriminalpolizeilichen Dienst. Seit 2010 ist er wieder redaktioneller Mitarbeiter der RNZ, zudem Herausgeber des Internet-Portals Eberbach-History und Autor für das Eberbacher Geschichtsblatt. luw