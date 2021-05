Wie die Stadt den Radverkehr in Heidelberg verbessern möchte

Der "Radentscheid" sammelt Unterschriften für eine andere Verkehrspolitik (s. Artikel links), Klimabürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain will ein umfassendes Radverkehrskonzept erstellen lassen. Doch unabhängig von diesen Vorstößen hat die Stadt bereits einige Projekte auf den Weg gebracht, die die Situation für Radfahrer verbessern sollen – auch wenn bei vielen noch nicht klar ist, wann sie umgesetzt werden. Ein Überblick:

> Neue Fahrradhauptachse samt Radbrücken: Vom Heidelberger Süden soll man künftig schnell mit dem Rad bis ins Neuenheimer Feld kommen. Die neue Hauptachse soll es möglich machen. Kernstück der Pläne sind die beiden Rad- und Fußgängerbrücken zwischen Bahnstadt und Bergheim (Gneisenaubrücke) sowie neben dem Wehrsteg über den Neckar.

> Anbindung des Umlandes: Auch für Pendler soll das Fahrrad als Verkehrsmittel attraktiver werden. Dazu werden aktuell zwei Radschnellverbindungen in Richtung Mannheim und Schwetzingen geplant. Neckargemünd ist durch den Verkehrsversuch B 37 bereits angebunden, langfristig sollen auch Schnellstraßen in Richtung Norden und Süden folgen.

> Neue Fahrradstraßen: Um das Radeln innerhalb der Stadt angenehmer zu machen, sollen weitere Straßen zu Fahrradstraßen werden. Aktuell ist dies für die Steubenstraße, einen Teil der Burgstraße, die Zeppelinstraße Nord und die Trübnerstraße (alle in Handschuhsheim) geplant. Auch die Plöck soll durchgängig zur Fahrradstraße werden.

> Parkhäuser: Radfahrer sollen künftig leichter sichere und oft auch trockene Abstellplätze finden. Dazu entstehen etwa am Hauptbahnhof zwei Fahrradparkhäuser: eines auf der Nordseite mit 750 Stellplätzen, eines im Süden am Europaplatz mit Platz für sogar 1900 Räder. Auch bei anderen Baumaßnahmen sollen Radabstell-anlagen künftig stärker mitgedacht werden. Zudem sollen in allen Stadtteilen nach und nach Autoparkplätze in Fahrradabstellplätze umgewandelt werden. (dns)