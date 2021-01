Der gefährlichste Kult der Welt

QAnon gilt als die gefährlichste Verschwörungstheorie der Welt. Ins Leben gerufen wurde sie 2017 im Internetforum 4chan von einem anonymen Nutzer, der sich selbst "Q" nannte und behauptete, Zugang zu geheimen Regierungsdokumenten zu haben. Der Verschwörungstheorie zufolge existiert eine geheime Elite von Politikern, Prominenten und Pädophilen, die Kinder entführen lassen und in unterirdischen Kellern foltern, um aus ihrem Blut ein Verjüngungsserum zu gewinnen. Anhängern galt Donald Trump als Erlöser, der die Verschwörung beenden werde.

Die vor allem in rechtsextremen Kreisen und bei Querdenkern beliebte Theorie greift Elemente anderer Verschwörungstheorien auf, unter anderem antisemitische Ritualmordlegenden. Ihre Anhänger gelten als radikal und oft gewaltbereit. Mitglieder der Bewegung waren am Sturm auf den Reichstag in Deutschland wie auch auf das Kapitol in den USA beteiligt; auch der rechtsextreme Hanau-Attentäter, der neun Menschen ermordete, war von ihren Ideen beeinflusst. Die Theorie wird in diversen Foren von Nutzern weitergesponnen. Dieses interaktive Element macht sie für viele attraktiv. (abs)