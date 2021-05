Neben den Schulen gelten bei der jetzt festgestellten anhaltenden Sieben-Tage-Inzidenz unter 50 auch für Angebote der Kinder- und Jugendarbeit sowie Jugendsozialarbeit Erleichterungen. In weiterführenden und beruflichen Schulen ist der Präsenzunterricht unter Pandemiebedingungen ab heute wieder erlaubt; für Grundschulen gilt dies bereits, seit die Inzidenz von 100 konstant unterschritten wurde. In der Kinder- und Jugendarbeit sowie in der Jugendsozialarbeit sind Angebote mit 18 Beteiligten innerhalb geschlossener Räume oder 30 Beteiligten im Freien zulässig. (cao)