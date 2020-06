Fast drei Jahre war sie eingerüstet, zwei Jahre wurde sie saniert, und ein Jahr blieb sie geschlossen – doch jetzt können die Heidelberger ihre Providenzkirche in der Hauptstraße endlich wieder besuchen. Am Sonntag, 21. Juni, wird sie mit einem "Tag der offenen Kirchentür" von 12 bis 18 Uhr offiziell wiedereröffnet.

Für diesen Tag hat die Altstadtgemeinde sich ein ganz besonderes Programm ausgedacht: Von 12 bis 18 Uhr werden stündlich Kurzandachten mit hochkarätiger musikalischer Gestaltung zu hören sein. Den Anfang macht Dekan Christof Ellsiepen um 12 Uhr.

Aufgrund der Hygieneschutzverordnung dürfen sich nicht mehr als 40 Gottesdienstbesucher gleichzeitig in der Kirche aufhalten. Die Besucher werden in einem "Einbahnstraßensystem" durch die Kirche gelotst. "Wir empfangen die Besucher durch den Haupteingang auf der Hauptstraße und entlassen sie durch den Seitenausgang in den Providenzgarten, wobei wir bitten, einen Abstand von zwei Metern einzuhalten", erläutert Pfarrer Mirko Diepen die Schutzmaßnahmen.

Nicht nur Turm und Dach samt Dachstuhl wurden "runderneuert", auch von innen wurde die Kirche gründlich überholt, die Stuckdecke wurde komplett gereinigt und dabei in Teilen auch retuschiert. Das vorsichtige Waschen der Wände bringt neue Helligkeit in den vormals angegrauten Kirchenraum, durch die die barocken Zierelemente an Wänden und Decke sowie die wunderschönen historischen Glasfenster sprichwörtlich in ein neues Licht gerückt werden.

"Wir sind glücklich und stolz, am Tag der offenen Tür unsere wunderschöne Kirche den Besuchern nun in neuer alter Pracht präsentieren zu können", freut sich Altstadtpfarrer Diepen über die Wiedereröffnung der Kirche. Nach der Schlosskapelle ist Providenz die älteste Barockkirche Heidelbergs. Sie wurde 1661 erbaut.

Auch Details zu den Sanierungsarbeiten werden an diesem Tag präsentiert. Eigentlich waren nur zwei Bauabschnitte geplant, doch bei den Arbeiten am Dachstuhl des Kirchenschiffes führten Erschütterungen bei Holzbauarbeiten Ende 2019 dazu, dass Nägel und Schrauben von der Stuckdecke herabfielen, was eine ungeplante Notsicherung dieser Decke erforderte. Ab Januar 2019 erfolgte zuerst eine Sperrung der Empore, aus Sicherheitsgründen war ab April 2019 eine Schließung der Kirche erforderlich.