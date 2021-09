Programmhöhepunkte beim "Tag des offenen Denkmals"

Es ist die bundesweit größte Kulturveranstaltung und sie findet in 50 Ländern in ganz Europa statt: Am "Tag des offenen Denkmals" beteiligen sich jedes Jahr zahlreiche Kulturdenkmäler und öffnen ihre Türen. Auch in Heidelberg haben Interessierte am Sonntag, 12. September, hierzu Gelegenheit. Höhepunkte des Programms im Überblick:

> Alt-Katholische Erlöserkirche: Die Kirche in der Plöck 44 war Teil des ehemaligen Dominikanerinnenklosters von 1724. Seit 1936 dient sie als Pfarrkirche der alt-katholischen Gemeinde. Sie ist von 11 bis 15 Uhr geöffnet, eine Führung wird um 13 Uhr angeboten. Im Internet: www.heidelberg.alt-katholisch.de.

> Heiligenberg: Zum Heiligenberg mit seiner 7000 Jahre alten Kulturgeschichte finden Führungen statt: von 11 bis 12.30 Uhr, 14 bis 15.30 Uhr und 15.30 bis 17 Uhr. Andacht 17 bis 17.30 Uhr. Im Internet: www.heiligenberg-handschuhsheim.de.

> Heiliggeistkirche und ihre Gräber: Die spätgotische Hallenkirche beherbergte nicht nur bis 1622 die berühmteste Bibliothek ihrer Zeit. Auch Grabmäler finden sich darin. Sie sind Thema einer Führung um 14.30 und um 15.30 Uhr in der Kirche in der Hauptstraße 189. Im Internet: www.ekihd.de/html/altstadtgemeinde_heiliggeist_providenz.html.

> Hendsemer Eiskeller: Am 10. August 1878 eröffnete der Gastwirt und Bierbrauer Peter Gilbert in der Dossenheimer Landstraße 42 die Gastwirtschaft "Bierquelle" mit einem dazugehörigen Eiskeller unter der Erde. Dieser kann von 10 bis 22 Uhr besucht werden. Im Internet: www.hendsemer-eiskeller.de.

> Tankturm: Er wurde als Bahnwasserturm Ende der 1920er-Jahre in robuster Betonkonstruktion und mit Ziegelfassaden erbaut. Heute ist der Turm, Eppelheimer Straße 46, Denkmal der Industriearchitektur. 2014 wurde er für eine Mischnutzung umgebaut. Geöffnet 12 bis 17 Uhr. Im Internet: www.tankturm.de.

> Tiefburg: Die Tiefburg Handschuhsheim, Dossenheimer Landstraße 6, wurde als Wasserburg im 12./13. Jahrhundert errichtet. Sie war Sitz der Ritter von Handschuhsheim bis 1600. Nach der Zerstörung im Dreißigjährigen Krieg folgte der Wiederaufbau von 1911 bis 1913. Heute dient sie als Veranstaltungsort, der seine Türen am Sonntag von 11 bis 17 Uhr öffnet. Es finden Kinderführungen statt. Im Internet: www.tiefburg.de

> Zwinger: Die Zwinger, Zwingerstraße 3-5, sind in den Jahren 1872 bis 74 entstanden als Erweiterungsbau einer Gastwirtschaft. 1876 beherbergten sie "Ammann’s Concerthalle", 1897 das "Varieté-Theater zum Zwinger". Im Ersten Weltkrieg kam ein Lazarett darin unter. Seit 2000 handelt es sich um die Studiobühne des Theaters. Führungen stündlich von 11 bis 15 Uhr, Voranmeldung erforderlich. Im Internet: www.theaterheidelberg.de.