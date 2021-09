Hier eine Auswahl aus den insgesamt über 60 Veranstaltungen, die zwischen dem 1. Oktober und dem 14. November bei Enjoy Jazz stattfinden.

> 1. Oktober: Eröffnungskonzert mit Melanie Charles und Band im BASF-Feierabendhaus in Ludwigshafen.

> 3. Oktober: "Drone Music" mit Anja Lechner, Björn Meyer und Michele Rabbia im Betriebswerk Heidelberg.

> 7. Oktober: Laura Perrudin, Karlstorbahnhof Heidelberg.

> 10. Oktober: Cory Wong, Alte Feuerwache Mannheim.

> 11. Oktober: "Black sea songs" mit Sanem Kalfa, Joachim Badenhorst und George Dumitriu, Stift Neuburg.

> 12. Oktober: "Konzert im Dunkeln" mit Beyond Borders, Schloss-Schule Ilvesheim.

> 15. Oktober: Tania Giannouli Trio, das Haus Ludwigshafen.

> 22. Oktober: United Jazz + Rock Ensemble Second Generation, Rokoko-Theater Schwetzingen.

> 29. Oktober: Sarah Chaksad Septett: Songlines, BASF-Gesellschaftshaus Ludwigshafen.

> 31.Oktober: "Music was my first Love" mit Rabbiner Janusz E. Pawelczyk-Kissin, Tankturm.

> 1. November: Silje Nergaard, Karlstorbahnhof; Jo Bartmes, Ella & Louis Mannheim.

> 5. November: Alexandra Lehmler Quartett, Alte Feuerwache.

> 7. November: Extreme Music mit Kevin Richard, Martin & Pedro Maia, Karlstorbahnhof.

> 8. November: Konzert der Musikhochschule Mannheim, Feuerwache.

> 14. November: Abschlusskonzert mit Archie Shepp und Jason Moran, Alte Feuerwache.

> 18. November: Encore 1: Wollfabrik Schwetzingen.

> 21. November: Encore 2: SWR New Jazz Meeting 2021, Alte Feuerwache.

> 26. November: Encore 3: Bohren & Der Club Of Gore, Karlstorbahnhof. (wit)