Professor Rudolf Large ist Mitglied im Präsidium des DRK-Kreisverbands in Mannheim. Viele kennen ihn darüber hinaus als Kommunalpolitiker und Sozialdemokrat: 2019 trat er bei der Gemeinderatswahl an und schaffte auf Anhieb den Sprung ins politische Hauptorgan der Zweiburgenstadt. Zuvor hatte er sich als Berater der SPD-Fraktion vor allem in Finanzfragen eingebracht. Darüber hinaus engagiert sich der 59-Jährige als Lektor in der Gemeinde an der Peterskirche, wo seine Frau im Ältestenkreis mitarbeitet. (web)