> Die GBG besitzt eigenen Angaben zufolge aktuell mehr als 19.200 Wohnungen in ganz Mannheim, Tendenz steigend. Durchschnittlich liegt die Miethöhe in diesen Wohnungen bei 6,78 Euro pro Quadratmeter und damit unter dem Mietspiegeldurchschnitt in Mannheim. Seit einigen Jahren hat das Unternehmen seine Ankaufspolitik verändert und übernimmt gerade in den Stadtteilen Neckarstadt-West und Jungbusch gezielt einzelne Gebäude, um den Wohnungsmarkt zu stabilisieren und die Quartiere positiv zu beeinflussen. jami