> Der Preisatlas des Maklerunternehmens "Homeday" mit Sitz in Berlin ist im Internet frei zugänglich und richtet sich an alle, die sich mit Immobilien beschäftigen. Der Preisatlas beinhaltet den durchschnittlichen Quadratmeterpreis für Kauf- und Mietobjekte bis auf Straßenebene sowie die Preisentwicklung in den vergangenen Jahren. Die Preise werden automatisiert nach einem Algorithmus berechnet. Für seinen Preisatlas erhebt "Homeday" nach eigenen Angaben die Angebotsdaten aus über 300 verschiedenen Internetportalen sowie Tages- und Wochenzeitungen. Die Sammlung umfasst mehrere Millionen Angebotsdaten für Immobilien und wird ständig aktualisiert sowie erweitert. cm