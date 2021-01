> Die erste Messe ist am morgigen Freitag um 18.30 Uhr in St. Alban in Hardheim.

> Am Wochenende finden zudem folgende Gottesdienste statt: am Samstag, 16. Januar, um 18.30 Uhr Vorabendmesse in St. Burkard Gerichtstetten; am Sonntag, 17. Januar, um 9 Uhr heilige Messe in Waldstetten und um 10.30 Uhr in Hardheim. Der Wortgottesdienst in Höpfingen entfällt.

> Übertragungen: Weiterhin werden jeden Sonntag um 10.30 Uhr die Gottesdienste aus der Pfarrkirche St. Alban in Hardheim live auf Youtube übertragen.