Kriminaldirektor Martin Fessner ist 47 Jahre alt und seit 1992 bei der Polizei. Nach der Ausbildung begann er seine Laufbahn bei der Kriminalpolizei, zuerst in Tauberbischofsheim und dann in Waiblingen. Nach dem Aufstieg in den gehobenen Dienst arbeitete er von 2000 bis 2006 u. a. im Innenministerium in Stuttgart, bevor er in den höheren Dienst wechselte. Nach einem weiteren Jahr im Ministerium in Stuttgart folgte 2009 der Wechsel zurück nach Tauberbischofsheim. Dort war Fessner vier Jahre Chef der Kripo. Von 2014 bis 2020 leitete er das Polizeirevier Buchen. Anschließend wechselte er ins Landeskriminalamt nach Stuttgart, wo er als Leiter des TKÜ-Kompetenzzentrums verantwortlich für technische Überwachungs und Aufklärungsmaßnahmen ist. Martin Fessner ist verheiratet und hat drei Kinder. Mit seiner Familie lebt er im Main-Tauber-Kreis.