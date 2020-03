Phorms-Schulen sind deutsch-englische Privatschulen mit Kita, Grundschule, Gymnasium oder Sekundarstufe. Es gibt sie in Berlin, Hamburg, Heidelberg, München, Frankfurt und Neckarsulm.

Laut Selbstdarstellung sollen Kinder und Jugendliche hier lernen, die Welt zu verstehen "in ihrer kulturellen und sprachlichen Vielfalt, in ihren lokalen Besonderheiten und globalen Zusammenhängen. Jedes Kind darf anders sein – deshalb fördern wir individuelle Talente und Interessen."

Träger auch der Josef-Schwarz-Schule ist die Bildungsorganisation Phorms Educatuion mit Sitz in Berlin, die Heilbronner/Erlenbacher Schule wird von der Schwarz-Stiftung unterstützt. 2006 entstand die erste Phorms Schule in Berlin, der Name leitet sich von dem Begriff "Metamorphose" ab. 2011 erhielten die Schulen den Status der staatlich anerkannten Ersatzschule und die Genehmigung für das Gymnasium.

Das Schulgeld wird nach dem Einkommensteuerbescheid der Eltern vom jeweils vorletzten Jahr berechnet. Vor zehn Jahren berichtete das "Handelsblatt", dass Phorms-Schulen als "kostspieliges Projekt" und wegen "aufwändiger Förderung" in wirtschaftlichen Schwierigkeiten waren, Standorte wurden geschlossen. Vorsitzender des Verwaltungsrates heute ist Dr. Mathias Boehringer vom Chemiekonzern Ingelheim-Boehringer. (bfk)