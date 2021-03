> Die Geras Seniorenpflege GmbH wurde 2008 in Berlin von Klaus Baier – einem gebürtigen Buchener – gegründet. Das Unternehmen ist in den letzten Jahren stark expandiert und betreibt inzwischen sechs Pflegeheime mit 580 Betten und 400 Mitarbeitern. Vor zwei Jahren verwirklichte Geras in Kooperation mit dem Bauträger Schwetlick (Offenburg) das erste Projekt im Neckar-Odenwald-Kreis, in Mudau. Seither sind weitere Heime in Höpfingen (Inbetriebnahme war im November) und Merchingen (Eröffnung ist für Mai geplant) hinzugekommen.

> Bereits vor rund eineinhalb Jahren wollte Geras im Hettinger Ortskern ein Pflegeheim errichten. Dieser Plan scheiterte aber damals an nicht lösbaren Grundstücksfragen. Nun unternimmt Geras auf Vermittlung von Ortsvorsteher Steichler einen neuen Anlauf: Der Standort liegt nun am Ortsausgang Richtung Buchen, auf einer landwirtschaftlichen Fläche unterhalb des Baugebiets "Blasse" und in direkter Nachbarschaft zum Sportgelände des FC Viktoria Hettingen.

> Der Plan sieht ein zwei- bzw. dreigeschossiges Pflegeheim mit 60 Einzelappartements vor. Von der Talseite sind drei Geschosse zu sehen, von oben nur zwei. Vorgesehen sind vier Wohngruppen à 15 Plätze. Rund 50 Arbeitsplätze sollen entstehen. In den Geras-Heimen wird selbst gekocht, und auch die Reinigung erfolgt durch eigene Kräfte. Wie in den anderen Einrichtungen soll es auch in Hettingen ein öffentlich zugängliches Café geben, um so Kontakte zwischen den Bewohnern und der Bevölkerung zu ermöglichen.

> Seniorenwohnanlage: Neben dem Pflegeheim – in Richtung Sportplatz – ist ein zweigeschossiges Gebäude mit acht altersgerechten Wohnungen geplant. Diese Wohnungen können gemietet oder gekauft werden.

> Das weitere Vorgehen: Mit den Grundstückseigentümern ist der Bauträger nach eigener Aussage weitgehend einig. Der Ortschaftsrat hat das Vorhaben am Dienstag einstimmig befürwortet. Nun muss der Gemeinderat die Fläche als Sondergebiet "Seniorenzentrum" ausweisen. rüb