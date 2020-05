Peter Riehl wurde am 20. Mai 1942 als einziges Kind des Schriesheimer Ehepaares Hanna und Theodor Riehl geboren. Sein Vater war ab 1935 Ratsschreiber; dessen angebliche Nähe zum NS-Regime und sein Kampf um die Wiedereinstellung waren in den fünfziger Jahren Anlass für viel Streit – und haben auch den jungen Peter geprägt.

1960 trat er in den öffentlichen Dienst ein, prägend war sein Amt als Ratsschreiber in Heddesheim seit 1968, im Jahr zuvor hatte er Evelyn Goss geheiratet. In dieser Zeit fasste er den Entschluss, Bürgermeister zu werden. 1974 wurde der parteilose Riehl als Kandidat des "bürgerlichen Lagers" im ersten Wahlgang gewählt.

Seine Hauptaufgaben: Integration der eingemeindeten Dörfer Altenbach und Ursenbach, Altstadtsanierung und Modernisierung der Infrastruktur. Dreimal wurde er wiedergewählt: 1981 (87 Prozent), 1989 (92 Prozent) und 1997 (68 Prozent).

Am 31. Januar 2006 ging er in den Ruhestand und wurde zum Ehrenbürger ernannt – der zweite der Stadt, neben Peter Hartmann (1914-2018). (hö)