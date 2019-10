Zur Person

Peter Hofmann wurde am 14. Januar 1959 in Heidelberg geboren. Seit 1966 gehört er zur TSG. Der Ex-Abwehrspieler agierte für „Hoffe“, den SV Sinsheim und den FC Zuzenhausen. Seit 1996 ist Hofmann Erster Vorsitzender des e.V., wurde insgesamt acht Mal wiedergewählt und ist der dienstälteste Präsident in der Fußball-Bundesliga. Seine Frau Marga ist regelmäßiger Gast in der Sinsheimer Arena, der gemeinsame Sohn Marco (30) arbeitet seit 2013 beim FC Bayern. (jog)