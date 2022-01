Der 62 Jahre alte Pfarrer Thomas Kuhn wurde in Bad Mergentheim geboren und wuchs in Werbach auf. Als er im Alter von 14 Jahren mit der Schule fertig war, arbeitete er nach seiner Ausbildung eineinhalb Jahre als Industriekaufmann. Auf dem zweiten Bildungsweg absolvierte er sein Abitur, anschließend studierte er Theologie in Freiburg und Rom. 1987 wurde Kuhn Diakon bei Freiburg, und 1989 wurde er zum Priester geweiht. Nach seiner ersten Stelle in Karlsruhe kam er nach Neudenau, bevor er 1993 als Pfarrer in Sulzbach tätig war. Anschließend wurde er Leiter der Seelsorgeeinheit Billigheim. 2002 wurde Thomas Kuhn in die Seelsorgeeinheit Kämpfelbachtal bei Pforzheim versetzt, deren Leiter er wurde. Von dort aus setzte er sich unter anderem unterstützend für die Diözese Boma im Kongo ein, bevor er nun nach Osterburken kam. ahn