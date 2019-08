Oliver Baumann wurde am 2. Juni 1990 in Breisach am Rhein geboren. Vom FC Bad Krotzingen ging er 2002 zum SC Freiburg und durchlief dort alle Jugendstationen. Insgesamt absolvierte der 1,87 Meter große Torwart von seinen 300-Bundesligaspielen 131 für die Breisgauer. Zur Saison 2014/15 wechselte er zur TSG 1899 Hoffenheim. Baumann ist seit 2016 mit seiner langjährigen Freundin Charlotte verheiratet und baut derzeit. awi