Zum Bürgerentscheid zur Verlagerung des RNV-Betriebshofs sind alle Heidelberger am Sonntag, 21. Juli, aufgerufen. Einige Wahlbenachrichtigungen gingen bereits per Post an die Bürger. Sie dürfen entscheiden, ob auf dem Großen Ochsenkopf zwischen Bergheim und Wieblingen ein neuer Betriebshof gebaut wird - oder nicht. Die Frage auf dem Stimmzettel wird lauten: "Sind Sie dafür, dass die Grünfläche Großer Ochsenkopf erhalten bleibt und dort kein Betriebshof gebaut wird?". Ein "Ja" bedeutet also eine Stimme gegen die Verlagerung des Betriebshofs auf den Ochsenkopf. Ein "Nein" bedeutet eine Stimme für die Verlagerung des Betriebshofs dorthin. Der Bürgerentscheid wendet sich gegen den Beschluss des Gemeinderats vom Dezember 2018: Dieser hatte mit dem "Zukunftskonzept Bergheim" beschlossen, den Betriebshof auf den Großen Ochsenkopf zu verlagern und die frei werdende Fläche an der Bergheimer Straße je zur Hälfte für Wohnraum und eine Grün- und Freifläche zu nutzen.

Eine Infoveranstaltung der Stadt zu diesem Bürgerentscheid findet am kommenden Dienstag, 25. Juni, 18 Uhr, in der Halle 02, Zollhofgarten 2, statt. Dort werden sowohl die Befürworter als auch die Gegner der Verlagerung zu Wort kommen.