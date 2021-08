Nach Dürren in den vergangenen Jahren regnete es in diesem Sommer einmal häufiger. Allein im Juni gab es Niederschläge von durchschnittlich 135 Litern pro Quadratmeter in Baden-Württemberg – zum Vergleich: 2020 waren es gerade einmal 40 Liter pro Quadratmeter. Man sollte meinen, dass das nur positive Auswirkungen auf Landwirtschaft und den kommunalen Haushalt hat. Die RNZ hat sich erkundigt, ob dem wirklich so ist. In drei Artikeln beleuchtet die RNZ die Sicht von Landwirten und Kommunen auf das Wetter und seine Folgen für die verschiedenen Bereiche in diesem Jahr. (krs)