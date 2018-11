Obrigheim in Zahlen

Einwohner: 5280

Gemarkungsfläche: 2527 Hektar

Höhenlage: 147 über NN

Ortsteile: Obrigheim (4014 Einw.), Asbach (822), Mörtelstein (444)

Partnerschaft: Krsko (Slowenien), Chantepie (Frankreich)

Geschichte: Erstmals urkundlich erwähnt ist Obrigheim 773, Asbach 1100 und Mörtelstein 1115. Prägend für die Geschichte der Gemeinde war die Zeit des Nationalsozialismus: In der unterirdischen Flugzeugmotorenfabrik in Obrigheim arbeiteten fast 10.000 Menschen, darunter 5000 Häftlinge aus dem KZ Neckarelz. Der Goldfisch-Pfad erinnert an diese Zeit.

Ausflugstipps: Im Heimatmuseum wird das "Wohnen vor 100 Jahren" authentisch nachgestellt. Außerdem berichten wechselnde Ausstellungen, aktuell über das KWO, von der vielfältigen Geschichte Obrigheims.