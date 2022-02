> In Heidelberg leben aktuell rund 95 Menschen auf der Straße, weitere 35 Menschen verfügen über keine Meldeadresse und kommen zeitweise bei Familienmitgliedern oder Freunden unter.

> Das Unterstützungsangebot für Menschen ohne festen Wohnsitz in der Stadt ist groß: Obdach e.V., SKM-Katholischer Verein für soziale Dienste und die evangelische Stadtmission bieten rund 170 Unterkunftsplätze an. Hinzu kommen zwei Tagesstätten in Kirchheim und der Südstadt. Über den Winter gibt es ein Notquartier in Rohrbach, das zusätzliche Übernachtungsplätze zur Verfügung stellt. Die Stadt finanziert eine Streetwork-Stelle beim SKM. Außerdem gibt es die städtische Fachstelle für Wohnungsnotfälle, die Unterkünfte für Wohnungslose bereitstellt, diese bei der Wohnungssuche unterstützt und hilft, bestehenden Wohnraum zu sichern, wenn ein Verlust droht.

> Obdach e.V. bietet wohnungslosen Menschen unbefristete Mietverträge an, gibt Hilfe zur Selbsthilfe durch eine professionelle Betreuung und kümmert sich um Beschäftigungsangebote. Der Verein betreut aktuell rund 90 Menschen. Sie wohnen verteilt auf 35 Wohnungen im gesamten Stadtgebiet, die Obdach e.V. zur Verfügung stellt. Der Verein beschäftigt derzeit insgesamt rund 40 Personen.

> Die Wurzeln von Obdach e.V. liegen in dem Engagement von Ursula von Dallwitz-Wegner und Dörte Klages. Die zwei Heidelbergerinnen begannen 1986, mit eigenen Mitteln Wohnungen in der Stadt anzumieten und die Zimmer mit gespendeten Möbeln auszustatten. Ihr Ziel war es, Obdachlose von der Straße zu holen und ihnen einen festen Wohnsitz anzubieten. 1987 entstand daraus ein Verein, der später seinen heutigen Namen Obdach e.V. erhielt. pne