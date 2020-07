Geburten gingen zurück

Die Schließung der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Standort Mosbach der Neckar-Odenwald-Kliniken sorgte für reichlich Gesprächsstoff. In seiner März-Sitzung beschloss der Kreistag dann die Zusammenlegung der zwei Abteilungen in Buchen. Ursprünglich sollte die komplette Abteilung Ende April in Mosbach ihre Türen schließen und in Buchen konzentriert werden, jedoch wurde die Geburtshilfe schon zum 20. April, der Bereich der Gynäkologie zum 1. Mai in Buchen zentralisiert.

Kliniken-Geschäftsführer Frank Hehn gab nun in der jüngsten Kreistagssitzung in Dallau die Anzahl der Geburten im ersten Halbjahr 2020 bekannt. Demnach erblickten an den Neckar-Odenwald-Kliniken bis Ende Juni dieses Jahres 455 Babys das Licht der Welt (in Buchen waren es 308, in Mosbach 147). Im Vergleich dazu wurden in den ersten sechs Monaten des vergangenen Jahres 533 Babys geboren. "Das ist ein Rückgang von 78 Geburten", verdeutlichte Hehn. Dennoch stimmt die Zunahme an Entbindungen und ein deutlicher positiver Trend in Buchen in den Monaten Mai und Juni den Geschäftsführer zuversichtlich. So wurden im Mai 58 Babys geboren (2019 waren es noch 39), und im Juni gab es 66 Entbindungen (2019: 46). Ein Anstieg um 39 Geburten. Zudem hob er ausdrücklich die große Resonanz bei der ersten virtuellen Informationsveranstaltung der Geburtshilfe hervor. (ar)