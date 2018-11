Nike Wagner, geboren am 9. Juni 1945, ist die Ur-Enkelin von Richard Wagner und die Tochter von Wieland Wagner (1917 - 1966) und seiner Frau, der Tänzerin und Choreografin Gertrud (1916-1998) In der Villa Wahnfried in Bayreuth wuchs Nike (in der griechischen Antike Siegesgöttin) mit ihren drei Geschwistern auf. Sie studierte Musik, Theater - und Literaturwissenschaft in Berlin, Chicago, Paris und Wien und promovierte über Karl Kraus und die Erotik der Wiener Moderne. Seit 1975 arbeitet sie als freiberufliche Kulturwissenschaftlerin. Sie ist Vize-Präsidentin der Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt, die jährlich den Büchnerpreis verleiht. Seit 2014 ist sie Intendantin des Bonner Beethovenfestes, von 2004 bis 2013 leitete sie das Kunstfest "pèlerinages" (Pilgerschaften) in Weimar. Seit 1986 lebt Nike Wagner mit ihrem zweiten Mann, dem Musikwissenschaftler Jürg Stenzl in Wien. Ihre Tochter Louise aus erster Ehe ist Choreografin und Bühnenbildnerin.