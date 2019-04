> Die neue Großsporthalle wird an 260 Tagen im Jahr dem Schul- und Vereinssport zur Verfügung stehen, um den Vereinen die dringend benötigten, zusätzlichen Hallenzeiten zur Verfügung stellen zu können. Darüber hinaus werden die Basketballer der MLP Academics und die Handballer der Rhein-Neckar-Löwen die Halle für ihre Profispiele nutzen. Die Löwen wollen die kleineren Heimspiele im Pokal und in der Gruppenphase der Champions League in der neuen Halle austragen, die Hauptheimspielstätte bleibt aber die SAP-Arena in Mannheim. Auch kulturelle Veranstaltungen sind in der neuen Halle geplant. Je nach Nutzung und Sportart variiert die Anzahl der Zuschauerplätze. Bei Basketballspielen passen insgesamt 5000 Zuschauer in die Halle und teilen sich auf 2884 Sitz- und 2116 Stehplätze auf. Bei Handballspielen werden es 2658 Sitz- und 1476 Stehplätze sein - insgesamt 4134.