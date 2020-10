Wo gebaut wird, da wird auch Raum benötigt. In Neubaugebieten eben meist zuvor unbebauter Raum. Beim Naturschutzbund schaut man demnach immer kritisch auf neue Ausweisungen. So nennt der Nabu Baden-Württemberg den Paragrafen 13b deshalb auch den "Zersiedlungsparagrafen", der zu einem ungebremsten Flächenverbrauch beitrage. Durch die Bebauung sogenannter "grüner Wiesen" an Ortsrändern würden Kommunen teils jahrhundertealte Kulturräume, Landwirtschafts- und Naturflächen zerstören. Dies wirke sich negativ auf Klimawandel, Verkehrswende und Artenvielfalt aus, kritisiert der Naturschutzbund.

Die Pläne der Gemeinde Waldbrunn zur Ausweisung von neuem Bauraum bewertet man beim Nabu kritisch, auch im Hinblick auf die Änderung des Flächennutzungsplans in der Metropolregion Rhein-Neckar. Die Planungen gingen an den örtlichen Gegebenheiten vorbei, da etwa auch die örtlichen Kläranlagen bereits jetzt überfordert seien. (hof)