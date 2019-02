Von 2023 an stehen in Neckarsulm weitere bedeutende Investitionen an, und zwar für die Generalsanierung des Aquatoll, die Einrichtung der Verbundschule und den Bereich Mobilität. Unabhängig vom Ausgang des Bürgerentscheids zum B 27-Anschluss "Binswanger Straße" werde die Stadt auch weiter in die Verkehrsinfrastruktur investieren müssen, erklärte OB Hertwig. "Auch wenn der aus meiner Sicht notwendige Anschluss nicht kommt, sind Ersatzmaßnahmen erforderlich, um weiterhin eine leistungsfähige Straßenverkehrsinfrastruktur zu gewährleisten." (rnz)