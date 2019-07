> Die Machbarkeitsstudie "Stadt an den Fluss" wurde im März dieses Jahres erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. Herzstück ist eine Neckaruferpromenade, die vom Karlstorbahnhof bis zum Wieblinger Wehr reicht. Laut Studie könnte es dabei auch eine "Stadt im Fluss", eine Hausbootsiedlung in Höhe des Marriott-Hotels in Bergheim, geben. Außerdem soll der bestehende Steg am Bootshaus zugänglich gemacht werden, das Iqbal-Ufer weitgehend erhalten bleiben. Der Sportboothafen unweit vom Bismarckplatz soll öffentlich zugänglich gemacht werden. Von hier aus könnte ein befestigter Steg über einen Kilometer direkt zum Neckarlauer in der Altstadt führen. Der Fußgängersteg verliefe dann weiter zum Marstall, wo es direkt am Fluss ein kleines Café geben könnte , bis kurz vor die Alte Brücke, wo eine "Altstadt-Terrasse" am Brückenpfeiler entstehen könnte. Weiter gelangen die Fußgänger über den Steg zur "Bastion", einer verwahrlosten Grünfläche, die aufgewertet werden soll. Auf dem Steg soll es sogar Grünflächen geben. Letzte Station wäre der neue "Schlossblick" am Neckarmünzplatz, wo es einen Übergang von der B 37 zum Ufer geben soll. ani