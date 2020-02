Der Neckar alias das "wilde Wasser" – so die keltische Bedeutung des Flussnamens Neckar – ist eine Bundeswasserstraße. Vor rund 100 Jahren begann man zwischen Plochingen und Mannheim mit dem Ausbau zur Großschifffahrtsstraße. Auf einer Länge von 203 Kilometern entstanden 27 Stauwehre mit Schleusen, um 161 Höhenmeter bis zur Einmündung in den Rhein überwinden zu können. Seither können auf dem Neckar Schiffe mit einer Länge von bis zu 105 Metern verkehren.

Bei Neckarkilometer 17,68 entstand 1925 zunächst die in Fließrichtung linke Kammer der Schleuse Schwabenheim. Sie wurde in Zusammenhang mit dem zeitgleich errichteten Wasserkraftwerk der Neckar AG, heute EnBW, erbaut. 30 Jahre später folgte der Bau der rechten Kammer.

Auf dem Rhein sind längst größere Schiffe unterwegs. Das will man auch auf dem Neckar ermöglichen – auch um konkurrenzfähig zu sein. Seit weit mehr als zehn Jahren plant man daher den Ausbau der Schleusen für sogenannte "135-Meter-Schiffe". In Schwabenheim wollte man anfänglich die in Fließrichtung linke Kammer "nach Oberstrom" verlängern. Aktuell ist eine Verlängerung der rechten Kammer nach Unterstrom vorgesehen. Zunächst sind ohnehin notwendige Instandsetzungsmaßnahmen durchzuführen. Danach erst kann der Ausbau beginnen. Überdies steht das erforderliche Planfeststellungsverfahren noch aus. (dw)