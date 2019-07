> Tiefgaragen und Parkhäuser gibt es unter der Weinheim Galerie (Dürreplatz), der Karlsberg-Passage, der Burgenspassage, in der Grundelbachstraße sowie in der Bismarckstraße (Heisenberg-Gymnasium). Unter der Burgenpassage und unter dem Gymnasium ist die erste Stunde Parken tagsüber kostenlos. Unter der Karlsberg-Passage und der Weinheim Galerie sind schon für die erste halbe Stunde 50 Cent fällig, bei der Weinheim Galerie fallen die Kosten ab einem Einkaufswert von zehn Euro jedoch ganz weg. Auch der Supermarkt in der Grundelbachstraße hat ähnliche Regelungen in petto.

> Parkplätze gibt es an der Luisenstraße, an der Institutsstraße, am Schlosspark, und am Amtshausplatz (Schlossergässchen). Die erste Stunde ist kostenlos. Auch oberhalb des Marktplatzes gibt es einen Parkplatz. web