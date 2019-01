> Ein Poetry-Slam von Natascha Bienert <

Wie beeinflusst das Netz deine Ansichten, Entscheidungen und Lifestyle?

Ich sitze bei Mathe zu Hause, bin grad arbeiten, ich versuch herauszufinden, warum sich Gerade x und y genau an diesem Punkt schneiden, falsch gerechnet, alles am durchstreichen, oder komm, ich lass es einfach gleich bleiben. In dem Moment hör ich einen hellen Ton, altbekannt, ich bin ihn schon gewohnt, immer wenn ich Abstand brauch oder auch, wenn ich mit mir nichts anzufangen weiß, dann ist er es, der mich aus meinen Alltagssorgen reißt.

Ich hole es heraus, mein Mobiltelefon, immer wenn etwas in der Welt passiert, dann weiß ich es schon bevor es irgendein Redakteur in eine Zeitung bekommt.

Heidi Klum hat nen‘ Neuen, ach wirklich, lass mal sehen, Sibylle fliegt aus dem Jungle-camp, das kann ich nicht verstehen. Viele Stars finden ihre Figur nicht okay und die alte Bachlorette bereut ihre Schönheits-ops. Ich bereue so langsam auch einiges, was sind das für Nachrichten, was für Geschichten, was für wirkliche Wichtigkeiten sind diesem Tratsch gewichen?

Wir bekommen so viel vermittelt, was im Unterbewussten passiert, etwas was die Realität maskiert und sich im Raum des großen Lebens verliert.

Beeinflusst durch die Medien kommt man selbst nicht mehr zur Ruhe, alles, was man will, das ich tue, und das du bist, ist etwas, was sich an Perfektion misst, wer soll sich heute noch so lieben, wie er wirklich ist?