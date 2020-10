Wie hat Corona in diesem Sommer Ihr Leben verändert, wollten wir zum Abschluss unserer Serie auch von der evangelischen Pfarrerin Nadine Jung-Gleichmann wissen. Sie ist seit 2010 in Schönbrunn für an die 1 600 Gemeindemitglieder in fünf Ortsteilen zuständig. Außerdem gibt sie acht Stunden Religionsunterricht an der örtlichen Grundschule. Die 44-Jährige ist verheiratet und Mutter zweier Söhne im Alter von sechs und 13 Jahren. Sie stammt aus Thüringen und ist in der Nähe von Sonneberg aufgewachsen. In ihrer Freizeit macht sie gern Musik, singt – am liebsten mit anderen im Chor – und leitet den Kirchenchor der Gemeinde. Außerdem liebt Nadine Jung-Gleichmann die Gartenarbeit, Lesen und Unternehmungen mit der Familie. (jbd)