Mutmacher am Häuslein

"Alles das ist nicht abgesagt" – so steht es in Schönschrift am öffentlichen Bücherregal in Sinsheim-Dühren zu lesen, das sich über Nacht zum Aufmunterungs-Anlaufpunkt in Zeiten der Corona-Krise verwandelt hat. Unbekannte haben das Holzhäuslein – eine frühere Bushaltestelle, die mittlerweile zum Ausleihen, Mitnehmen, Teilen und Bereitstellen von Büchern genutzt wird – zum Poesiealbum umfunktioniert. Sinnsprüche, Biedermeierkärtchen, Zeitschriften-Ausschnitte – dies alles ist binnen kürzester Zeit dort aufgetaucht, angeheftet von Spaziergängern, die das nahe Feld ansteuern.

Das Bücherregal in der Seilerstraße in Dührens Unterdorf – auch Ortsvorsteher Alexander Speer hat’s schon gesehen. Er wohnt auch in der Nähe. Weiß er, wer’s war? "Nein, weiß ich nicht", sagt er. "Die Wand kann gern mit weiteren Texten ergänzt werden." (tk)