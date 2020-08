Wer alles auftritt

Singer-Songwriter-Open-Air:

Mit drei Künstlern aus der Kategorie "Moderne Liedermacher" starten die Schriesheimer Musiktage am Freitag, 28. August. Mit am bekanntesten ist in Schriesheim Engin, der an der Mannheimer Popakademie studiert und bereits vor zwei Monaten beim "Poetry Sunset" auf der Strahlenburg begeistert hat. Der Mann mit der Gitarre steht für schnörkellose, oft melancholische Melodien mit lakonischen Texten, und eine Reibeisenstimme hat er auch. Ebenfalls an der Gitarre, aber doch ganz anders ist Lampe (Tilman Claas), der musikalisch ganz andere Wege geht. "Schrammel-Pop" nennt er es: ziemlich schräge, oft aber lustige Texte und eingängige Weisen. Ebenfalls aus Mannheim und von der Popakademie kommt Ultramaryn alias Heike Berg, die es mit ihren deutschsprachigen Texten eher in die elektronische Richtung verschlägt, vielleicht manchmal ein bisschen düster, aber zumindest ungewöhnlich.

Opernkonzert – "Belcanto Italiano"

Künstler des Mannheimer Nationaltheaters geben sich in Schriesheim die Ehre – mit dem Pianisten Matteo Pirola, der Mezzosopranistin Shachar Lavi, dem Bariton Ilya Lapich und als Gäste die Pianistin Alyana Pirola sowie die Sopranistin Evgenia Selina. Im ersten, 40-minütigem Teil gibt es jeweils zwei Ausschnitte aus Rossinis "Der Barbier von Sevilla" und Mozarts "Don Giovanni", zudem eine von den beiden Pianisten Pirola vierhändig gespielte Mozart-Ouvertüre. Im zweiten, rund 50 Minuten langen Teil erlebt man Szenen aus Bellinis "Capuleti e Montecchi", Donizettis Lucia di Lammermoor", Verdis "Don Carlo" und Mozarts "Così fan tutte" sowie abermals ein vierhändiges Klavierstück der Pirolas.

Mittagsjazz mit Lightshy

Aus Worms kommen am letzten Festivaltag die Musiker von Lightshy, einer Band, die man bereits im vergangenen Jahr bei "Schriesheim jazzt" gehört hat. Sie sind in der lateinamerikanischen Musik, vom Buena Vista Social Club bis hin zum Bossa-Nova-Hit "The Girl from Ipanema", zuhause – und stehen für jede Menge feurige Rhythmen und beste Stimmung. hö