> Ditib ist nach eigenen Angaben mit rund 900 Moscheen der größte Moschee-Verband in Deutschland. In Baden-Württemberg gehören ihm 163 Gemeinden an. Der Berliner Tagesspiegel schrieb schon vor vier Jahren: "Die Ditib mit Sitz in Köln untersteht der Religionsbehörde Diyanet in Ankara. Diese wiederum ist direkt dem türkischen Präsidenten unterstellt. Seitdem der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan heißt, steht die Ditib unter Verdacht. Seitdem sich Erdogan zum autokratischen Herrscher entwickelt, steht der Dachverband unter großem Druck. Es wird ihm unterstellt, der ,lange Arm Erdogans‘ zu sein, bis hinein in die deutschen Klassenzimmer – wie es die Linken-Politikerin Sevim Dagdelen formulierte." Zu Ditib-Kritikern gehören auch prominente Grünen-Politiker wie Cem Özdemir. (bfk)