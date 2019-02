Mönchzell

Einwohner: 1121

Gemarkungsfläche: 462 Hektar

Höhenlage: 150 Meter

Partnergemeinden: keine

Dorfwappen: Das Wappen zeigt einen Mönch in schwarzer Kutte, der mit einem aufgeschlagenen Buch in den Händen auf grünem Boden steht. Ein ähnliches Siegelmotiv gab es bereits im 19. Jahrhundert. Das Generallandesarchiv entwarf auf dieser Grundlage ein Wappen, dem die Gemeinde 1911 zustimmte.

Geschichte: Die Siedlungsgeschichte reicht bis zur Zeit der Römer zurück, so wurde bei Ausgrabungen ein Gutshof gefunden und ein alter Viergötterstein, der in einer Scheune verbaut war. Der Ort selbst entstand vermutlich im neunten Jahrhundert als kirchliche Ausbausiedlung. Die erste urkundliche Erwähnung findet sich im Jahr 1337 im Lorscher Codex - und zwar als "Wyelercellen". Der Name Mönchzell entstand mit den Mönchen von Rosenberg, die ab 1354 als Ortsherren nachweisbar sind. aham