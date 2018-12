Zum Mobilitätsnetz Heidelberg gehören auch die beiden Teilprojekte Bahnstadt und Autobahnbrücke, die gestern in Betrieb gegangen sind. In der Bahnstadt fand im Sommer 2016 der Spatenstich für die erste, 1,5 Kilometer lange Strecke zwischen Pfaffengrund und Czernyring statt. Dieser Abschnitt ging im Dezember 2017 in Betrieb, danach wurde die 800 Meter lange Trasse zwischen Gadamerplatz und Montpellierbrücke gebaut. Durch diese Verbindung ist es möglich, dass sowohl die Linie 22 als auch die Linie 26 aus Kirchheim einen direkten Anschluss an den Hauptbahnhof bekommen haben. Insgesamt kostete die Bahnstadt-Strecke 28 Millionen Euro.

Im Juli 2017 begann der Abriss der Autobahnbrücke über die A 5. Durch den Neubau konnte die zweigleisige Strecke um 400 Meter bis nach Eppelheim verlängert werden, bislang war die Strecke dort eingleisig. Auf der neuen Brücke gibt es auf beiden Seiten Fuß- und Radwege, und die Kreuzung im Anschluss an die Brücke auf Eppelheimer Gemarkung wurde mit einem Kreisverkehr neu gestaltet. Die Kosten belaufen sich auf 17,75 Millionen Euro. tt